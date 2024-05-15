Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности солнечных лучей с конца мая

Синоптик Вильфанд: с конца мая ультрафиолет становится опасным для людей

close
100%
Depositphotos

Загорать в любое время дня россиянам можно лишь в начале и середине весны, а с конца мая в некоторые часы солнечные лучи становятся опасными. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в пресс-центре НСН.

Сейчас ультрафиолет от прямых солнечных лучей остается полезным и помогает организму в выработке витамина D, так что пока загорать можно, отметил ученый. Однако ближе к концу весны нужно учитывать, что в полуденные часы ультрафиолет становится вредным и даже опасным, предупредил он. Загорать с конца мая можно лишь рано утром или после обеда.

«На сайте Гидрометцентра выпускается информация, когда ультрафиолет опасен в каждом регионе, нужно следовать этим рекомендациям», — посоветовал Вильфанд.

Напомним, он также сообщил, что предстоящее лето в России будет жарким – температура воздуха будет превышать норму, особенно в северной части европейской территории страны. При этом, по его словам, россиянам нужно быть готовыми к тому, что погода будет изменчивой.

Врачи ранее объяснили, как правильно загорать для выработки витамина D.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами