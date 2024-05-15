Россиян предупредили об опасности солнечных лучей с конца мая

Загорать в любое время дня россиянам можно лишь в начале и середине весны, а с конца мая в некоторые часы солнечные лучи становятся опасными. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в пресс-центре НСН.

Сейчас ультрафиолет от прямых солнечных лучей остается полезным и помогает организму в выработке витамина D, так что пока загорать можно, отметил ученый. Однако ближе к концу весны нужно учитывать, что в полуденные часы ультрафиолет становится вредным и даже опасным, предупредил он. Загорать с конца мая можно лишь рано утром или после обеда.

«На сайте Гидрометцентра выпускается информация, когда ультрафиолет опасен в каждом регионе, нужно следовать этим рекомендациям», — посоветовал Вильфанд.

Напомним, он также сообщил, что предстоящее лето в России будет жарким – температура воздуха будет превышать норму, особенно в северной части европейской территории страны. При этом, по его словам, россиянам нужно быть готовыми к тому, что погода будет изменчивой.

Врачи ранее объяснили, как правильно загорать для выработки витамина D.