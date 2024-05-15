Диетологи рассказали, кому опасно есть квашеную капусту

Квашеная капуста — это диетический продукт, обладающий множеством полезных свойств. Однако употреблять ее в пищу нужно с осторожностью, особенно людям с хроническими заболеваниями, предупредила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, этот продукт может быть опасен из-за большого количества соли.

«Содержание натрия в квашеной капусте очень высокое. Процесс консервации без него невозможен. Последствия не очень приятны — отеки из-за задержки воды в организме, повышение давления и риск развития мочекаменной болезни, а иногда даже инфаркты и инсульты», — отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По этой причине людям с высоким давлением, проблемами с почками и другими заболеваниями, на течении которых может отразиться соль, лучше есть меньше квашеной капусты или сделать выбор в пользу той, что приготовлена с малым количеством соли.

Квашеная капуста также повышает уровень кислотности желудочного сока и усиливает газообразование. В перспективе частое употребление этого продукта может привести к почечной недостаточности, отметила диетолог.

При всех этих минусах, квашеная капуста остается полезным продуктом — в ней содержится много кальция, натрия, цинка, тиамина, а также железо, витамины С, К, В4, Е, В9 и В6 и другие микроэлементы. Важно, что в ней также есть полезные для кишечника бактерии, благодаря чему она улучшает пищеварение.

Напомним, также специалисты советуют отказаться от квашеной капусты людям с язвой, гастритом, панкреатитом, так как в этом случае она может вызвать обострение и ухудшить состояние.

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