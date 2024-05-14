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Мошенники внушили россиянину, что он избранный, и похитили у него 55 млн рублей

В Омске мошенники похитили у мужчины 55 млн рублей

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Shutterstock

В Омске суд вынес приговор работникам школы духовного развития, которые обманули одного из своих учеников. Об этом сообщает АиФ.

По версии следователей, директор, 54-летняя женщина и двое их соучастников установили хорошие отношения с местным предпринимателем и обманывали его три года. Впоследствии они убедили мужчину в том, что он «избранный». По словам осужденных, бизнесмен должен был избавиться от материальных ценностей, чтобы развиваться духовно.

«Они незаконно завладели имуществом потерпевшего и его сожительницы на общую сумму около 55 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Известно, что действия мошенников способствовали тому, что у россиянина развилось психическое расстройство.

Суд признал фигурантов дела виновными. Лидеров школы лишили свободы на 6,5 лет каждого. Они также выплатят мужчине компенсацию морального вреда и материального ущерба.

Ранее россиянин ограбил мужчину на 28 млн рублей, продавая ему несуществующую машину.

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