Мошенники внушили россиянину, что он избранный, и похитили у него 55 млн рублей

В Омске суд вынес приговор работникам школы духовного развития, которые обманули одного из своих учеников. Об этом сообщает АиФ.

По версии следователей, директор, 54-летняя женщина и двое их соучастников установили хорошие отношения с местным предпринимателем и обманывали его три года. Впоследствии они убедили мужчину в том, что он «избранный». По словам осужденных, бизнесмен должен был избавиться от материальных ценностей, чтобы развиваться духовно.

«Они незаконно завладели имуществом потерпевшего и его сожительницы на общую сумму около 55 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Известно, что действия мошенников способствовали тому, что у россиянина развилось психическое расстройство.

Суд признал фигурантов дела виновными. Лидеров школы лишили свободы на 6,5 лет каждого. Они также выплатят мужчине компенсацию морального вреда и материального ущерба.

Ранее россиянин ограбил мужчину на 28 млн рублей, продавая ему несуществующую машину.