Жителям дома в Белгороде, где нашли подозрительный предмет, разрешили вернуться

Сотрудники оперативных служб завершили проверку подозрительного предмета, обнаруженного на крыше одного из многоэтажных жилых домов в Белгороде. По ее итогам жильцам двух эвакуированных подъездов здания разрешили вернуться в свои квартиры, написал в личном Telegtam-канале мэр города Валентин Демидов.

«Проверка завершена. Безопасности жителей ничего не угрожает», — подчеркнул глава населенного пункта.

Во второй половине дня 14 мая в Белгороде и Белгородском районе дважды срабатывали сирены ракетной опасности. В первый раз особый режим ввели с 16:36 до 16:47 мск, во второй — с 16:53 до 17:06 мск.

На этом фоне власти призвали жителей оставаться дома. Кроме того, людям рекомендовали не подходить близко к окнам.

Позже на крыше жилого дома на Харьковской горе в Белгороде обнаружили подозрительный предмет. На место сразу выехали сотрудники оперативных служб, которые оцепили территорию вокруг здания и начали проверку. При этом было принято решение эвакуировать жильцов двух подъездов дома.

В 17:59 мск в Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность. Мэрия административного центра Белгородской области в официальном Telegram-канале попросила людей не выходить на улицу.

Ранее в Белгородской области заявили, что украинские войска за сутки выпустили по региону более 200 снарядов.