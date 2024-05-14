В Чебоксарах два человека выпали из автобуса из-за открывшейся двери

В Чебоксарах пассажиры попали в больницу после того, как автобус неудачно остановился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Чувашии.

Инцидент произошел возле остановки. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Чебоксар в Новочебоксарск, не остановился, но открыл дверь. После этого 43-летний мужчина и 20-летняя девушка выпали из салона.

Приехавшие на место медики доставили обоих в медучреждение. О характере их травм не сообщается. На данный момент пациенты находятся на амбулаторном лечении.

Правоохранители составили административные материалы в отношении водителя. Мужчина прошел освидетельствование. Выяснилось, что в момент аварии он был трезв.

До этого в Петербурге автобус ударился в припаркованный грузовик. В результате пострадали трое пассажиров, у них диагностировали ушибы. Известно, что авария произошла спустя пару часов после того, как водитель средства передвижения вышел на смену.

Ранее в Челябинске произошла массовая авария с участием Ford Mustang.