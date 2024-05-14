В России могут расширить список преступлений, которые наказываются обязательными работами

Список преступлений, за которые будет назначаться наказание в виде обязательных работ, может быть расширен. Соответствующие предложения готовит Министерство юстиции России, сообщает ТАСС.

Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил исполняющий обязанности главы Минюста Константин Чуйченко.

По его словам, министерством уже подготовлен законопроект, в котором наказание в виде принудительных работ будет считаться основным по 65 составам преступлений.

Согласно действующему законодательству (ст. 49 Уголовного кодекса России) обязательные работы назначаются за преступления небольшой тяжести. Они заключаются в выполнении в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, список которых определяется по согласованию с органами местного самоуправления.

25 апреля сообщалось, что курганец предпочел отправиться в колонию вместо обязательных работ на воле.

Ранее Минюст представил новую коллекцию одежды для заключенных.