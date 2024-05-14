В вузе Екатеринбурга «серьезно разбираются» в конфликте с арабскими студентами в общежитии

Арабских студентов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, которые угрожали побить других учащихся и изнасиловать студенток, могут отчислить. Начальник информационно-рекламного управления УрГЭУ Оксана Избышева рассказала «Газете.Ru», что руководству уже известны имена участников конфликта.

«Скриншоты этой переписки у нас есть. Сейчас университет очень серьезно разбирается в этой ситуации, потому что в университете, где учатся граждане 68 стран, представители разных культур и религиозных конфессий, подобные вещи недопустимы. И университет не допустит никаких провокаций и попыток разжигания межнациональной, религиозной розни. Мы сейчас разбираемся во всех деталях в мельчайших подробностях. Имена основных участников беседы нам известны, мы с ними встретились. Как только университет во всем разберётся, поймет, с чего все началось, почему это все началось — мы, безусловно, расскажем. Меры реагирования, естественно, будут. Те, кто был виновен в подобных вещах — они будут наказаны. Они могут быть наказаны вплоть до отчисления. Это очень серьезная тема для университета», — сообщила Избышева.

До этого студенты, проживающие в одном из общежитий екатеринбургского УрГЭУ, пожаловались на нападки иностранных учащихся. На скриншотах из переписки, которые были опубликованы в СМИ, арабские студенты называли других учащихся «свиньями русского народа», а также пообещали показать, «как работают настоящие террористы». В переписке они также пишут, что «приезжают в Россию трахать девушек».

Ректор вуза Яков Силин в комментарии Telegram-каналу Ural Mash назвал слухами сообщения о конфликте.

«Я сейчас в командировке нахожусь. Слухи какие-то собираете. Если бы что-то было, я бы уже знал», — сказал он.

Ранее студент из Китая, угрожая пистолетом, изнасиловал девушку в коттедже в Ленобласти.