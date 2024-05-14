В Подмосковье напомнили о необходимости регулярно проходить диспансеризацию

Более 1,4 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, важно регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя обнаружить возможные заболевания и начать их лечение.

Болатаева добавила, что результаты диспансеризации можно узнать онлайн через телемедицинскую консультацию.

Также если пациент проходил комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, то заключение с результатами появятся на портале Госуслуг в разделе «Здоровье».

Болатаева напомнила, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.