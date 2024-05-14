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В Подмосковье обновят ограждения возле ж/д путей

В 19 округах Подмосковья установят ограждения вдоль ж/д путей

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Московской области вдоль железнодорожных путей установят 2 км ограждений, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, в 2023 году в регионе было установлено более 4 км ограждения. Он отметил, что за счет этого было ликвидировано 364 «опасных тропы», а также количество смертельных случаев на этих участках уменьшилось на 32%.

Гержик добавил, что самый большой объем работ проведут в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном.

По словам Гержика, для улучшения безопасности на железнодорожных путях также строятся пешеходные переходы, устанавливаются камеры и искусственные ограждения.

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