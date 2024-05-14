В Подмосковье обновят ограждения возле ж/д путей

В Московской области вдоль железнодорожных путей установят 2 км ограждений, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, в 2023 году в регионе было установлено более 4 км ограждения. Он отметил, что за счет этого было ликвидировано 364 «опасных тропы», а также количество смертельных случаев на этих участках уменьшилось на 32%.

Гержик добавил, что самый большой объем работ проведут в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном.

По словам Гержика, для улучшения безопасности на железнодорожных путях также строятся пешеходные переходы, устанавливаются камеры и искусственные ограждения.