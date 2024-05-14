Участок трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкино увеличат до 8 полос

Реконструкция участка на Ярославском шоссе от Пушкино до ЦКАД позволит разгрузить пробки и улучшить транспортную доступность, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, на этом участке увеличат количество полос до 8-12, отремонтируют мост, построят 2 путепровода и 3 развязки. Также на дороге уберут светофоры.

«Наш регион растет, он требует современных развязок, дорог, транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и, конечно, экономика. Здесь, на Ярославке, сейчас 4 полосы движения, но в ближайшее время мы получим 8», — сказал Воробьев.

По словам руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова, реконструкция позволит разгрузить один из самых загруженных участков дороги, которая соединяет северные регионы с центральной частью России.

«Развитие федеральной магистральной сети – одна из главных задач дорожного хозяйства. Здесь расположены наиболее загруженные транспортные узлы, которые требуют особого внимания и совместных решений федерального и регионального уровней», — сказал Новиков.

На первом этапе специалисты увеличат количество полос, реконструируют мост через реку Скалба и модернизируют развязку от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе. На втором этапе на участке с 41 по 47 км будет построено 2 развязки и 2 моста.