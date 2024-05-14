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ДНР стала первой точкой маршрута автопоезда «Россия – моя история»

Более 20 тыс. человек смогут посетить автопоезд «Россия – моя история» в ДНР

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Пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Мультимедийный автопоезд «Россия – моя история» с мобильным модулем «Россия – мои горизонты» (проект «Билет в будущее») сделал первую остановку в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба исторического парка «Россия – моя история».

Организаторы считают, что передвижной исторический парк смогут посетить более 20 тыс. жителей ДНР.

«Над мультимедийным автопоездом мы трудились два года, и это его первый выезд. Несмотря на близость фронта и связанные с этим риски, для
нас стало принципиально важным, чтобы ребята из новых регионов имели такие же возможности, как все жители нашей огромной страны», — отметил руководитель Ассоциации исторических парков «Россия — моя история», управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Мультимедийный автопоезд, состоящий из 5 передвижных модулей, рассказывает о 1000-летней истории России.

Посетители смогут не только послушать опытных экскурсоводов, но и почувствовать себя частью истории России благодаря тачскрин-панелям, широкоформатному видеолекторию и цифровым реконструкциям.

Также благодаря мобильному профориентационному центру «Россия – мои горизонты» в автопоезде школьники смогут ознакомиться с разными профессиями и получить консультацию по будущему обучению.

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