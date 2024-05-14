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Россиянин устроил на чердаке дачного домика наркоферму и стал фигурантом уголовного дела

Красноярец устроил наркоферму на чердаке дачного домика, его задержали

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МВД РФ по Красноярскому краю

Ранее судимый житель Красноярского края стал фигурантом двух уголовных дел после того, как полицейские обнаружили на территории его собственности наркоферму. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Подозреваемого задержали в его квартире на улице Сергея Лазо. В квартире по месту прописки правоохранители нашли марихуану и гашиш весом более 60 граммов. После этого стражи порядка отправились в поселок Емельяново, где подозреваемый владеет землей и недвижимостью. На чердаке дачного домика полицейские нашли лабораторию по культивированию конопли.

«Во время обысков в помещении обнаружены и изъяты: лабораторное оборудование, полимерные пакеты, банки, контейнеры с наркотическим средством марихуана и конопля, общая масса которых составила около 7,5 килограмм», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый 1990 года рождения заключен под стражу.

Ранее в Миассе полиция ликвидировала нарколабораторию, где работали иностранцы.

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