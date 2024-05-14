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В России призвали создавать профсоюзы в сфере платформенной экономики

Инспектор труда Храмов: самозанятые могут создавать профсоюзы

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Shutterstock

В России необходимо создавать профсоюзы в сфере новой платформенной экономики. Таким мнением в беседе с Pravda.Ru поделился генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

Он уточнил, что в данной сфере трудятся от 10 до 15 млн россиян, поэтому важно уделить внимание профсоюзам, а также платформам самозанятости и самозанятым. По словам эксперта, самозанятые, работающие на данных платформах, могут создавать профсоюзы, хотя они формально не являются работниками.

«Закон о профсоюзах в первой статье говорит: «Цель настоящего закона — реализация гражданами конституционного права на объединение в профсоюзы». Слово «работники» там есть только в одном месте, но при этом в законе 1996 года изменений практически нет: «Работники, в том числе индивидуальные предприниматели». Создавать профсоюзы, «не боясь увольнения», — сказал Храмов.

Исследование сервиса Superjob до этого показало, что подавляющее большинство россиян (60%) считают, что стране необходимы профсоюзы. Результаты опроса показали, что с возрастом респонденты чаще высказывают мнение о важности профсоюзов: среди молодых людей до 34 лет этот процент составляет 52%, в то время как среди людей старше 45 лет — 60%.

Ранее сообщалось, что самозанятых среди россиян-фрилансеров стало больше.

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