Беглов назвал поддержку президента ключевым фактором роста экономики Петербурга

Постоянная поддержка со стороны президента России Владимира Путина стала ключевым фактором экономического роста Северной столицы. Об этом в выступлении с отчетом о работе правительства Северной столицы за 2023 год сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов уточнил, что за 5 лет доходы бюджета были удвоены. Кроме того, налоговые платежи предприятий и организаций выросли в 2 раза, а неналоговые доходы Петербурга – почти в три раза.

«В 2023 году Петербург перечислил в бюджеты всех уровней более 2 трлн рублей. Наш город – один из крупнейших налогоплательщиков страны», — подчеркнул губернатор.

Также глава города рассказал о важной роли нацпроектов и федеральных бюджетных кредитов, которые вместе с ростом доходов позволили масштабно вкладываться в развитие Петербурга.

«Расходы развития выросли в 5 раз и составили за 5 лет почти триллион рублей», — сообщил он.

Беглов подчеркнул, что это позволило правительству города начать решение многих застарелых проблем мегаполиса. Отмечается, что общий объем средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проектов на период 2023—2025 годов предусмотрен в размере 22,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство и обустройство дорожных развязок, закупку 169 трамвайных вагонов, а также прокладку коричневой и оранжевой веток метро.

При этом в своем выступлении губернатор подчеркнул, что в новом генеральном плане были определены точки роста, задающие развитие транспортного каркаса города. Он объяснил, как новые дороги повлияют на скорость развития Петербурга.

Также Беглов назвал новый морской курорт «Горская» и аэродром «Левашово» новыми точками роста в северо-приморской части города.

Кроме того, глава Петербурга подтвердил маршрут нового участка Кировско-Выборгской линии метро.