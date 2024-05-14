Костомаров поддержал проведение международного полумарафона «Забег.рф»

Российский фигурист Роман Костомаров выступил в поддержку международного полумарафона «Забег.рф» (One Run). Об этом сообщает Telegram-канал «Башни Кремля».

Также в ходе пресс-завтрака, посвященного полумарафону, фигурист рассказал о своей любви к бегу с детства.

«Я всегда обожал бегать и любил даже длинные дистанции, потому что это повышает выносливость и дает фундамент силы для программ, которые после этого легче катать», — сказал он.

При этом он подчеркнул важность проведения таких масштабных международных мероприятий.

«Любой вид спорта, мне кажется, вообще должен объединять все страны, и это только помогает развитию и дружбе государств. Поэтому я всех поздравляю с этим замечательным праздником, который в скором времени пройдет», — добавил фигурист.

Кроме того, Костомаров рассказал о желании принять участие в полумарафоне.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло. Я стараюсь тренироваться. Хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — сказал он.

Отмечается, что «Забег.рф» пройдет 19 мая в 9:00 по московскому времени. При этом все регионы России пробегут 21,1 км одновременно. Также в этом году вместе со всей Россией на старт выйдут участники One Run в Китае (Пекин), Бразилии (Бразилиа), Египте (Каир), Бахрейне (Манама), Катаре (Доха), Камеруне (Яунде), ОАЭ (Абу-Даби) и других странах.

Напомним, в начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.