Врач рассказала, почему опасно есть зеленый картофель

Употреблять зеленый картофель опасно, потому что это может вызвать отравление. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она уточнила, что зеленым может стать картофель, который пролежал на солнце в течение длительного времени.

«Это обусловлено тем, что в нем образуется ядовитое вещество под названием соланин. <...> Есть зеленый картофель с соланином ни в коем случае нельзя. Это очень опасно. Может быть отравление с серьезными последствиями, когда человек начинает злоупотреблять таким картофелем», — предупредила Королева.

Врач добавила, что клубни картофеля лучше всего хранить в темном месте, чтобы избежать негативных последствий.

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина до этого говорила, что картофель может представлять опасность для здоровья людей, потому что он обладает высоким гликемическим индексом. Она рекомендовала исключить его из рациона пожилым людям, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, в том числе, сахарный диабет.

Ранее диетолог рассказала, какой картофель наиболее полезен для пожилых людей.