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Россиянам объяснили, почему полезно проводить выходные с семьей

Специалист Корнилова: выходные полезно проводить в кругу семьи

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Shutterstock

Выходные полезно проводить в кругу семьи, потому что такой совместный досуг поможет сформировать у детей основные ценности и жизненные принципы, в том числе, чувство безопасности, нужности, доверие окружающему миру. Об этом «Москве 24» рассказала специалист семейного центра «Диалог» Татьяна Корнилова.

Она уточнила, что это также поможет укрепить эмоциональную связь между членами семьи, снизить уровень стресса и повысить уверенность в себе и своих силах.

«Семейные прогулки, поездки, игры, обеды способствуют близости и взаимопониманию. Совместно проведенное время за каким-либо занятием оставляет теплые воспоминания, укрепляет доверие и поддерживает душевное родство», — отметила Корнилова.

По словам эксперта, в семьях, которые не проводят время вместе, могут отсутствовать взаимопонимание и доверие. Кроме того, такие люди могут упустить близость и эмоциональную связь, что может грозить потерей отношений, заключила специалист.

Австралийские ученые из Университета Дикина до этого выяснили, что рискованные игры на свежем воздухе могут быть полезны для детей дошкольного возраста и помочь им лучше понимать точные и естественные науки.

Ранее психолог объяснил, почему родители любят одних детей больше, а других — меньше.

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