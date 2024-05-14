Почти 22 тысячи кандидатов зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России»

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались почти 22 тыс. кандидатов, сообщается на сайте партии со ссылкой на слова замсекретаря Генсовета партии Сергея Перминова.

«Конкурс составляет 5,7 человека на место. В этом году мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса «Единой России» в регионах, где проходят выборы. В числе кандидатов предварительного голосования очень много новых лиц», — отметил Перминов.

По его словам, на предварительное голосование также зарегистрировались 210 участников СВО.

«В этом году участникам СВО стало проще подавать документы на предварительное голосование, не нужно создавать и публиковать специальный видеоконтент. И самое главное - по итогам они получат плюс 25% голосов к результату», — добавил Перминов.

Замсекретаря Генсовета партии отметил, что почти половина зарегистрированных кандидатов не принадлежат ни к одной из партий.

Также Перминов подчеркнул, что около 3,3 тыс. кандидатов являются участниками кадрового проекта «ПолитСтарт».

Напомним, в сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний.