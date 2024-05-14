«Увидим +25°C»: москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды

Аномально холодная погода в Москве заканчивается, вскоре в город придет долгожданное потепление. Об этом kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что теплая погода задержится в столице надолго, в мае синоптики не ждут возвращения аномальных холодов.

«Погода наладится, она уже пошла на поправку, и в конце месяца мы, может быть, увидим +25°C. Очень значительные изменения циркуляции атмосферы произошли над европейской территорией России. Циклон, который нас давил холодом, уходит на северо-восток. И это означает, что тепло все-таки к нам пойдет», — сообщил Шувалов.

При этом синоптик допустил, что значения температуры воздуха могут колебаться. Однако эти колебания не будут такими значительными, как это было, например, 9 мая, заключил он.

Накануне Александр Шувалов говорил, что уже эта рабочая неделя в Москве и области началась с небольшого потепления, холодный северный ветер в ближайшее время сменится западным и северо-западным. Ночных заморозков, по его словам, больше не ожидается, а днем температура воздуха составит +11-13°C, к четвергу поднимется до +15-17°C.

Ранее синоптик рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.