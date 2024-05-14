Стало известно, что ждет пилота за предельно низкий пролет над Подмосковьем

Пролет Zlin Z 142 на предельно низкой высоте над трассой на севере Московской области – это явное нарушение правил эксплуатации воздушного судна. Пилота за это могут лишить лицензии, а владельца самолета наказать полумиллионным штрафом, рассказал заслуженный адвокат России, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов Общественной Службе Новостей.

Напомним, на днях Росавиация сообщила, что проведет расследование авиационного инцидента, в ходе которого учебно-тренировочный самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой в Подмосковье. Как отметил Герасимов, в России каждый полет проходит по заданному полетному плану, причем пилот запрашивает у диспетчера определенную высоту и получает на нее разрешение. Минимальная высота полета должна на 300 метров превышать наивысшую точку в заданном квадрате, подчеркнул авиаэксперт. Он назвал инцидент в Подмосковье «хулиганством и баловством».

«Как правило, в районе Подмосковья ниже 600 метров опускаться нельзя даже при визуальном полете. В принципе, над трассой летать можно. Но лететь на высоте ниже 400 метров над автомобильной дорогой федерального значения даже при равном грунте — это уже априори нарушение, поэтому это недопустимо», — объяснил Герасимов.

Так как нарушение не привело к причинению вреда здоровью или смерти, то оно приведет не к уголовной, а к административной ответственности. По мнению Герасимова, инцидент приведет к лишению пилота на право управления воздушным судном, а также к штрафу для владельца самолета – ему грозит до 500 тыс. рублей.

Росавиация ранее попросила авиакомпании снизить недопуск багажа на рейсы.