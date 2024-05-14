Россияне назвали ЗОЖ лучшей профилактикой простуды

Почти половина (40%) россиян считают, что лучшей профилактикой простуды является ведение здорового образа жизни, показал опрос kp.ru.

Каждый третий респондент отметил, что считает необходимым заниматься профилактикой ОРЗ и ОРВИ, однако, не уточнил, каким способом. При этом только один из десяти опрошенных выразил готовность заниматься профилактикой, когда его близкие или коллеги начинают болеть. Еще 15% уверены, что профилактика не защитит их от болезни.

Каждый седьмой респондент ответил, что начинает лечение при появлении первых симптомов заболевания. Еще 14% — когда видят ухудшение состояния, 4% — ждут, когда «само пройдет».

Генеральный директор Vrachu.ru Игорь Степанюков до этого говорил, что мед и чеснок могут помочь бороться с ОРВИ и восстановиться после простуд. По его словам, систематический анализ 13 исследований, который проводился в 2023 году, показал, что эффективность меда выше, чем от безрецептурных средств против кашля. В чесноке содержится флавоноид аллиин, который при измельчении превращается в активное вещество аллицин, добавил Степанюков.

Ранее врач оценила, нужны ли антибиотики для лечения ОРВИ.