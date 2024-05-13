Депутат назвала логичным выдвижение Алиханова на должность главы Минпромторга

Предложение кандидатуры губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, учитывая его управленческий путь, абсолютно в логике кадровой политики президента России Владимира Путина. Об этом, комментируя предложение его кандидатуры на этот пост, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Марина Оргеева.

Она подчеркнула, что всю деятельность Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области можно смело назвать временем поступательного развития.

«В крайне непростой период испытаний пандемией и многочисленными санкциями недружественных стран он смог обеспечить развитие экономики и промышленности стратегически важного региона», — сказала Оргеева.

При этом депутат уточнила, что Алиханов стал губернатором в 30 лет. По ее словам, несмотря на молодой возраст, он уже имел опыт работы в Департаменте государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга и консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Дважды жители самого западного региона выражали Антону Андреевичу доверие на выборах», — добавила Оргеева.

Напомним, 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. На должности в новом правительстве были выдвинуты губернаторы нескольких регионов. Министром промышленности и торговли предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что выдвижение на должности в новом правительстве губернаторов, ранее не входивших в него, говорит о том, что они показали свою эффективность на деле.