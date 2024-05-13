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Врач рассказала, чем чреват дефицит фолиевой кислоты в организме

Врач Смирнова: дефицит фолиевой кислоты может привести к раку

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Shutterstock

Фолиевая кислота играет серьезную роль в формировании клеток, создании эритроцитов и расщеплении вредных аминокислот. Нехватка данного вещества чревата сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера, раком молочной железы и бесплодием. Об этом в беседе с Life сообщила врач-эндокринолог Галина Смирнова.

«Женщинам во время беременности особенно важно получать достаточное количество фолиевой кислоты, ведь при ее недостатке возрастает риск дефектов нервной трубки и ущемления спинного мозга у ребенка», — отметила врач.

Основным источником фолиевой кислоты, по ее словам, являются зеленые листовые овощи, такие как шпинат, спаржа, брюссельская капуста и брокколи. Кроме того, этим веществом богаты бобовые, печень и яйца.

Специалист добавила, что о нехватке фолиевой кислоты свидетельствуют головные боли, снижение веса, учащенное сердцебиение и постоянная усталость.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова до этого рассказала, на какие заболевания может указывать слабость по утрам.

По ее словам, частыми причинами утренней усталости могут быть повышенный уровень сахара крови и заболевания щитовидной железы. Среди распространенных жалоб — сонливость в течение дня, снижение работоспособности, отсутствие бодрости и тонуса. Если перечисленные симптомы не проходят со временем, специалист советует обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач рассказала, в какой форме принимать железо, чтобы оно лучше усваивалось.

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