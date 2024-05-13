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Психолог объяснил нежелание выходить на работу после праздников

Психолог Заников: нежелание работать может быть связано с внутренними проблемами

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Shutterstock

Нежелание выходить на работу после праздников может быть обусловлено как обычной ленью, так и неправильным выбором профессии. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил психолог-психотерапевт Тамерлан Заников. На последнее, по его словам, указывает частая раздражительность и ворчливость.

«Кажется, что коллеги не такие, а начальник дурак, значит, надо с работы уходить. Самый главный признак — долгая раздражительность. Тогда думаешь: для чего меня мама родила? Все одно и то же, никакой перспективы. Начинаешь себя укорять. Это уже не лень точно», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что талант есть в каждом человеке, и его нужно преумножать и развивать.

Психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Андросенко до этого назвала способы легко войти в трудовой режим после праздников. По ее словам, вернуть рабочее настроение поможет составление плана на день и на всю рабочую неделю.

Это дает возможность правильно расставить приоритеты, вспомнить важные задачи и организовать время, чтобы избежать перегрузок, отметила специалист.

Ранее врачи объяснили, как наладить питание после майских праздников.

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