Врач рассказал о пользе ходьбы босиком для здоровья

Привычка ходить босиком по щебню, траве и песку поможет укрепить иммунитет. Об этом Pravda.Ru рассказал врач, пчеловод, писатель Иван Андреев.

Он уточнил, что стопы связаны почти со всеми органами тела, поэтому воздействие на них позволит решить многие проблемы со здоровьем.

«Если мы хотим простимулировать организм, ходим босиком по щебню, по скошенной траве, чтобы она стимулировала, как коврик, аппликатор Кузнецова или, скажем, коврик Ляпко. Если мы хотим успокоить, то ходим по мягкой некошеной траве, ходим по теплому песку, чтобы снять напряжение. Если хотим простимулировать и усилить все зоны воздействия, ходим по росистой траве, по росе», — отметил специалист.

По словам Андреева, особенно актуальным этот совет является для пожилых людей и детей. Это поможет им избежать плоскостопия, а также простимулировать связки, сухожилия и суставы.

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин до этого говорил, что носить обувь без носков может быть опасно, потому что так можно заразиться грибком.

Ранее врач рассказал о важности правильного питания для детей.