Роботы-курьеры Яндекса стали доставлять еду еще в 7 районов Москвы, сообщает пресс-служба компании.

Теперь роботы-курьеры доставляют еду из ресторанов и продукты в деловой центр «Москва-Сити», а также в Тверской, Пресненский, Ломоносовский, Раменки, Аэропорт, Тропарево-Никулинский и Фили-Давыдковский районы.

Всего доставка роботами-курьерами осуществляется из более чем 200 магазинов и ресторанов.

Роботы-курьеры Яндекса могут доставлять заказ на расстоянии до 2 километров. Роботы умеют определять и объезжать препятствия при помощи лидаров, камер, радаров, а также используют HD-карты для локализации в пространстве.

Каждый робот оборудован шестью ведущими колесами, чтобы забираться на бордюры высотой до 10 см, а для распознавания типов препятствий роботы используют нейросети.

Пользователи Яндекс Еды и Лавки могут отследить маршрут робота, а для получения заказа необходимо нажать кнопку «Открыть крышку» в приложении.

Ранее роботы-курьеры Яндекса работали в Хамовниках и на Лесной улице. Всего в 2023 году роботы доставили более 100 тыс. заказов.