Парикмахер назвала вариант челки, который подойдет абсолютно всем

Челка-шторка является универсальным вариантом, потому что она подойдет под любую форму лица. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-парикмахер Галина Тоторина.

Людям, которые хотят подчеркнуть жесткость линий и дерзость в образе, можно сделать прямую плотную челку, отметила эксперт. По ее словам, данный вариант отличной подойдет обладателям треугольной формы лица.

«Им в целом идет практически все, потому что такие лица выглядят очень мило. <...> Если же говорить об универсальной челке, которая подойдет абсолютно всем, то это «шторка». Она смягчает жесткие черты прямоугольника и квадрата, делает образ миловидным и нежным», — сообщила Тоторина.

Однако она уточнила, что такая челка может лезть в глаза. Чтобы этого избежать, парикмахер рекомендует стричь ее треугольником, то есть делать центральные пряди покороче, а боковые — чуть ниже скул.

Парикмахер, стилист Лилия Левина до этого говорила, что мнение о том, что частое подстригание кончиков волос приведет к их быстрому росту, является мифом. По ее словам, мастера могут рекомендовать клиентам салона приходить на стрижку ежемесячно, если она требует обновления или это необходимо для восстановления волос. Однако может быть такое, что специалист хочет привязать клиента к себе, предупредила Левина.

Ранее парикмахер перечислила самые частые ошибки в уходе за волосами.