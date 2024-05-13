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Подростку раздробило руку оторвавшейся от мотоцикла лебедкой

В Ленобласти спасли подростка, которому раздробило руку лебедкой

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FotograFFF/Shutterstock

В Приозерском районе Ленобласти спасли подростка, который повредил руку оторвавшейся лебедкой. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

В Приозерском районе Ленобласти 16-летний юноша помогал буксировать мотоцикл и едва не лишился руки. Юношу ударило отлетевшей лебедкой.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Педиатрического университета, у него диагностировали открытый перелом, ушибленную рану с повреждением пальцевой артерии, нервов и сухожилий правой кисти.

Пациент находится под медицинским наблюдением, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Елизаветинской больнице Петербурга врачи спасли мужчину, который случайно прижал руку дверью и едва не лишился пальца. Мужчина был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, у пациента диагностировали травматическую ампутацию пальца. Петербуржец рассказал, что сильно зажал кисть дверью. Травмированный палец держался на кожно- сосудистом лоскуте и сухожилии сгибателя. Чаще всего при таких травмах пациенту грозит ампутация, но хирурги решили восстановить анатомию и спасти палец.

Ранее в Московской области у подростка-зацепера сгорел половой орган из-за удара током.

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