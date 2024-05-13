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В Тыве годовалый ребенок выпал из окна, пока родители ушли по делам

В Тыве ребенок выпал из окна жилого дома

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СК РФ по Республике Тыва

Годовалого ребенка из Тывы госпитализировали после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Улуг-Хемском районе. По версии правоохранителей, родители пострадавшего оставили его со своими родственниками и отправились по своим делам. В какой-то момент родные отвлеклись на домашние дела и мальчик остался без присмотра. Он забрался на подоконник и упал. На каком этаже находилось окно, не уточняется.

Приехавшие на место медики направили ребенка в больницу с характерными для падения с высоты травмами. Врачи оказали всю необходимую помощь пациенту, но спасти его не смогли.

На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку. Мероприятия позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили о необходимости постоянно следить за ребенком и не просить присмотреть пожилых людей или подростков. Необходимо также отодвинуть от окон все предметы, по которым младший член семьи сможет подняться к окну.

Ранее школьница упала с крыши девятиэтажки в Нижнем Новгороде.

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