Ветеранам Подмосковья напомнили о возможности бесплатного вызова такси

Зарегистрированные в Московской области ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно заказать такси, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в 2023 году ветераны совершили 192 поездки на бесплатном такси, а в 2024 — более 30.

Для вызова бесплатного такси необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области, сообщить данные ветерана и указать маршрут.

В Мингосуправления добавили, что с ветераном может бесплатно поехать 1 сопровождающий.

Всего можно совершить неограниченное число таких поездок, но их общая сумма в месяц не должна превышать 1 тыс. рублей.