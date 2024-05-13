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Ветеранам Подмосковья напомнили о возможности бесплатного вызова такси

Ветераны Подмосковья совершили более 190 бесплатных поездок на такси в 2023 году

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Shutterstock

Зарегистрированные в Московской области ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно заказать такси, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в 2023 году ветераны совершили 192 поездки на бесплатном такси, а в 2024 — более 30.

Для вызова бесплатного такси необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области, сообщить данные ветерана и указать маршрут.

В Мингосуправления добавили, что с ветераном может бесплатно поехать 1 сопровождающий.

Всего можно совершить неограниченное число таких поездок, но их общая сумма в месяц не должна превышать 1 тыс. рублей.

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