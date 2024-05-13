Инициативу Госдумы запретить мигрантам водить автобусы сочли опасной

Запрет мигрантам на вождение общественного транспорта в России негативно отразится на его состоянии и ударит по всему рынку перевозок, считает эксперт постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания СПБ Владимир Сажин. По его мнению, порядок в этой сфере навести необходимо, однако нельзя оценивать всех трудовых мигрантов одинаково.

Напомним, запретить нанимать на работу водителями мигрантов в Госдуме выступили после страшной аварии в Санкт-Петербурге, когда автобус с пассажирами упал с моста в Мойку. Однако сегодня и без того наблюдается дефицит кадров, причем не только в сфере общественного транспорта, но также в такси и грузовых перевозках, отметил Сажин.

«Мы можем парализовать рынок и сорвать перевозки в городах. Не стоит причесывать всех мигрантов под одну гребенку, потому что многие из них владеют русским языком и водят автомобили лучше многих россиян», – заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

При Комитетах по транспорту Сажин призвал создавать специальные аттестационные комиссии, которые проверяли бы навыки и знания у водителей общественного транспорта. В целом, для нормализации ситуации в сфере пассажирских перевозок необходимо принять целый комплекс мер, убежден специалист. В том числе, следует проверять как мигранты получают документы – права и вид на жительство.

«Может они отару овец отдали и получили водительское удостоверение. Порой они не то, что машину не умеют водить, а не знают русского языка», – отметил автоэксперт, напомнив, что к водителю, устроившему аварию в Петербурге, пришлось приставить переводчика.

ДТП с участием рейсового автобуса в Санкт-Петербурге произошла 10 мая. Поворачивая на Поцелуев мост с Большой Морской улицы, он врезался в другую машину, пробил ограждение и упал в реку. Как стало известно позже, у автобуса были неисправны тормоза. Жертвами трагедии стали семь человек. Водителя арестовали на два месяца, против него также завели дело о фиктивной регистрации мигрантов.

Ранее Бастрыкин допустил проведение проверки всех перевозчиков в Петербурге.