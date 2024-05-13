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В Воткинске завершился фестиваль «Гений места»

Артисты Мариинского и Большого театров выступили на фестивале «Гений места»

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Александра Шапунова

На родине композитора Петра Чайковского, в Воткинске, с 10 по 12 мая прошел музыкальный фестиваль «Гений места», в котором приняли участие артисты Мариинского и Большого театров, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев, артисты оперной труппы, Камерный хор Мариинского театра и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили последнюю оперу Чайковского «Иоланта», а также исполнили 3 концертных программы с сочинениями композитора.

Также 12 мая артисты провели 2 концерта, на которых прозвучали фрагменты балета «Щелкунчик», Симфония №4, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и Симфония №5 Чайковского.

«Мы сделаем все возможное, чтобы через год провести здесь фестиваль на самом высоком уровне. Здесь живет много людей, растут дети. И мы хотим, чтобы здесь показывались спектакли», — отметил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

Все выступления в рамках фестиваля прошли на сцене Дворца культуры «Юбилейный».

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