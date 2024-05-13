Специалист раскрыл, сколько нужно спать для успешной сдачи ЕГЭ

Для успешной сдачи ЕГЭ школьникам важно соблюдать режим сна, оптимальная продолжительность которого составляет 7-8 часов. Об этом в интервью РИАМО сообщил педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Павел Банников.

«Согласно исследованиям ученых, недосыпание в период, предшествующий экзаменам, заметно влияет на успеваемость. Ложиться спать и просыпаться нужно примерно в одно и то же время, чтобы организм отдыхал и успевал восстановиться», — отметил Банников.

По его словам, ложиться спать стоит раньше полуночи. В случае, если перед сном ощущается голод, эксперт посоветовал выпить кефир или съесть фрукт.

Психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Оксана Голерова до этого объяснила, как мотивировать себя при подготовке к ЕГЭ. Эффективной методикой, по ее словам, является «Путешествие во времени», или визуализация желаемого результата в будущем.

После подробной визуализации будущих результатов специалист посоветовала ответить не вопросы: «каким я стал?», «какие новые перспективы передо мной открылись?» и «что мне это дает?».

Ранее психолог рассказал, как правильно распределять время при подготовке к ЕГЭ.