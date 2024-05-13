Эксперт объяснил, как правильно распределять время при подготовке к ЕГЭ

Один из эффективных способов грамотно распределить время при подготовке к ЕГЭ — квадрат Декарта. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Довгалюк.

«Квадрат Декарта как игровое поле разделен на четыре сектора: важное обязательное, важное необязательное, неважное обязательное, неважное и необязательное», — пояснил Довгалюк.

Помимо задач в рамках подготовки к экзаменам, психолог посоветовал вписать в квадрат занятия в свободное время — сон, обеденный перерыв, встречу с друзьями или просмотр фильма.

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова до этого дала советы, как поддержать ребенка перед ЕГЭ.

В первую очередь, по ее словам, необходимо обеспечить рабочее место для подростка, которое будет включать в себя удобное кресло, стул и хорошее освещение. Также не менее важно помочь ребенку спланировать время и составить расписание подготовки, отметила специалист.

Ранее школьникам напомнили о важных деталях, которые помогут сдать ЕГЭ на 100 баллов.