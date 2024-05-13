В Подмосковье увеличили финансирование ремонта автобусов

В Подмосковье значительно выросло финансирование в сфере ремонта автобусов. Средства направлены на повышение зарплат работникам и модернизацию ремонтных баз, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Также он сообщил о дополнительной закупке нового транспорта, в том числе в лизинг, передает 360.ru.

Сегодня в регионе активно работают над совершенствованием системы общественного транспорта. В частности, по каждому автобусному маршруту разрабатывается отдельная схема модернизации, причем речь идет как о межрегиональных, так и локальных маршрутах, подчеркнул губернатор.

«Все выходные мы анализировали и смотрели, насколько важны своевременный ремонт, оптимизация маршрутов», — отметил он, подчеркнув, что оптимизация подразумевает не сокращение количества маршрутов, а их «наладку».

Напомним, Воробьев сообщал, что для нормальной работы транспорта региону ежегодно требуется закупать более 1 тыс. автобусов. В этом году более сотни новых автобусов на маршруты вывело «Мострансавто», сообщалось о планах поставить еще около 40 новых автобусов в Видновское ПАТП.

Ранее стало известно, что Ликинский автозавод выпустит новый городской автобус.