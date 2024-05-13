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Названа дата выступления Москальковой с ежегодным докладом в Госдуме

Москалькова выступит с ежегодным докладом в Госдуме 11 июня

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представит депутатам Госдумы свой ежегодный доклад 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Депутаты заслушают Татьяну Москалькову на пленарном заседании 11 июня», — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что дату выступления омбудсмена определил Совет Госдумы.

До этого Москалькова заявила, что мировое сообщество должно осудить акты терроризма в отношении мирных граждан со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и принять меры для прекращения нарушений прав гражданского населения.

Она также обратилась к уполномоченному по правам человека в Белгородской области с просьбой сделать все возможное для помощи людям, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым в результате обстрела, в ходе которого в Белгороде частично обрушился жилой дом.

Ранее Москалькова обсудила с омбудсменом Турции его посещение пленных военных РФ.

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