Названы ошибки, которые часто совершают начинающие грумеры

Экономия на расходниках является одной из самых распространенных ошибок начинающего грумера в уходе за домашними животными. Об этом RuNews24 рассказала грумер с 15-летним стажем Ольга Рудич.

По ее словам, для каждого типа шерсти и вида стрижки необходимы свои инструменты и косметика. Кроме того, к ошибкам специалист отнесла переоценку своих сил в попытках прийти к качеству через количество и работу на разных породах. Она советует сконцентрироваться на одном типе и повышать квалификацию последовательно.

Помимо этого, грумерам важно обладать знаниями по анатомии и физиологии питомцев, а также развивать собственную психологическую устойчивость, продолжила Рудич.

«Идеальный грумер должен быть небрезгливым, психологически и эмоционально устойчивым, а также просто здоровым человеком в прямом смысле этого слова. Аллергикам, легочникам, сердечникам, диабетикам тут делать нечего», — отметила специалист.

Последняя ошибка, о которой она рассказала, — недооценка важности работы с хозяином питомца.

«Наша работа состоит не только в том, чтобы привести собаку в прекрасный вид. Еще одна задача — довести до владельца важность и нужность своевременного посещения грумера и научить его основам качественного домашнего ухода», — заключила Рудич.

Ветеринарный врач государственной ветклиники Вешняки, грумер Екатерина Ведерникова до этого говорила, что неправильный уход за шерстью собак и кошек после зимы может спровоцировать дерматологические заболевания.

Ранее сообщалось, что грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти.