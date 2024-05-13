Врач рассказал о правилах безопасной езды на электросамокатах

Взрослым и детям, которые хотят передвигаться на электросамокате, важно помнить, что он не рассчитан на перевозку двоих пассажиров. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-ортопед, травматолог Александр Саутенко.

Кроме того, чтобы избежать травм, не следует стоять на самокате в позе «ноги вместе». Вместо этого нужно поставить одну ногу немного вперед, вторую — чуть назад. Врач советует контролировать обстановку на дороге во время передвижения, а также помнить о том, что самокат может потерять устойчивость в дождь.

«Наиболее частые травмы при езде на самокатах — царапины, ссадины от трения с ветками деревьев, стенами. Но нередки и ушибы, и даже переломы, и черепно-мозговые травмы разной степени тяжести», — предупредил он.

Перед поездкой для безопасности Саутенко рекомендует надевать наколенники, налокотники и шлем, а также нескользящую обувь и перчатки.

Эксперт рабочей группы при Правительстве России в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов до этого говорил, что на электросамокате нельзя ездить через потоки людей, поскольку столкновение с транспортом, который едет со скоростью 25 км/ч, равносильно падению с высоты трех метров.

Ранее сообщалось, что в России разработали первый автопилот для самокатов.