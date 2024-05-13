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Фитнес-эксперт объяснил, почему единоборства стали популярны среди женщин

Фитнес-эксперт Каневский: единоборства стали популярны среди женщин

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Единоборства набирают популярность среди женщин, потому что такие физические нагрузки помогают им справиться со стрессом. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Кроме того, их может привлекать разнообразие в боевых искусствах, поскольку в них нужно постоянно разучивать новые движения, отметил эксперт. Единоборства также можно рассматривать как вид кардиотренировок, который позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить вес. В процессе таких тренировок у женщин есть возможность развить координацию и улучшить растяжку, которая положительно влияет на здоровье спины. Еще один положительный эффект — повышение психоэмоциональной выносливости.

«Единоборства закаляют характер, особенно если в формате занятий присутствуют спарринги. Умение терпеть, думать во время тренировочного поединка, игнорировать боль, четко выполнять команды своего наставника заставят девушку быстро стать более хладнокровной и сдержанной. А это, в свою очередь, часто помогает в решении рабочих или любых других проблем», — заключил Каневский.

Исследование ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что в первом квартале 2024 года клиенты банка потратили на спорт и медицину более 42 млрд рублей, что на 21% больше расходов за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще заказывать товары для спорта из-за рубежа.

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