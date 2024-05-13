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Россиянам объяснили, как просыпаться с первым звонком будильника

Специалист Рыбина: правильный режим поможет просыпаться с первым будильником

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Shutterstock

Людям, которые хотят просыпаться с первым звонком будильника, важно наладить режим сна и ложиться спать пораньше, в том числе в выходные дни. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина.

«Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы», — добавила эксперт.

Помимо этого, можно найти бодрящее занятие с утра, которое будет привязано ко времени, например, тренировку в фитнес-клубе. Если выходить из дома не хочется, можно подобрать онлайн-тренировки, отметила специалист.

В ряде случаев желание спать подольше может быть вызвано отношением к работе, предупредила Рыбина.

«Если у вас нелюбимая работа и вы не хотите туда идти, то не поможет ни один будильник, ни десять. Все равно организм будет протестовать и бастовать», — заключила она.

Врач Елена Царева до этого говорила, что людям, которые не просыпаются после нескольких сигналов будильника подряд, необходимо наладить режим, следить за питанием и больше двигаться.

Ранее россиянам рассказали, в какое время лучше засыпать и просыпаться.

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