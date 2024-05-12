Пятый за день сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность пятый раз за день.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.

Глава региона призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

Утром 12 мая дроны атаковали город Шебекино в Белгородской области. Под удар попали два местных предприятия. У одного из объектов была повреждена кровля производственного помещения, а у второго — помещение столовой. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

До этого в Белгородской области также зафиксировали атаку беспилотников, которые повредили линию электропередачи (ЛЭП). Из-за этого в пяти населенных пунктах региона — Шебекино, Графовке, Безлюдовке, Новой Таволжанке и Масловой Пристани — произошло отключение света. Гладков уточнил, что сотрудники экстренных служб приступят к восстановительным работам в ближайшее время.

Ранее в Белгороде подсчитали количество квартир, поврежденных в результате обстрела 11 мая.