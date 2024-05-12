Выбор, сделанный жителями ДНР и ЛНР на референдумах 11 и 12 мая 2014 года, носит огромное политическое, символическое, правовое и культурное значение. Об этом заявил политолог Александр Рудаков.

По его словам, результаты этого выбора значимы и с цивилизационной точки зрения, с точки зрения судеб русского мира, и с точки зрения международного права, с точки зрения справедливости и закона.

Он напомнил, что эскалация конфликта в Донбассе началась за месяц до референдума, когда жители Донецка и Луганска потребовали провести конституционную реформу и федерализацию страны.

«Однако вместо диалога киевский режим ответил прямым террором. 13 апреля Турчинов отдал приказ о начале так называемой АТО, карательной операции, направленной против мирного населения. К моменту проведения референдума в ДНР и ЛНР АТО шла уже около месяца. Но референдум все-таки состоялся, и это, само по себе, стало актом несомненного гражданского мужества со стороны жителей Донбасса», — сказал политолог.

Рудаков подчеркнул, что за самоопределение региона в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской — 96,2%. Как уточнил эксперт, 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР, который жители Донбасса много лет отстаивали затем перед лицом вооруженной агрессии киевского режима.

«Россия, со своей стороны, прилагала последовательные усилия с целью мирного разрешения конфликта. Однако, после того как стало понятно, что Киев готовится к силовому уничтожению ДНР и ЛНР и к открытому вооруженному конфликту с Россией, а «минские соглашения» никогда не будут исполнены, президент России Владимир Путин принял решение о начале проведения специальной военной операции», — отметил он.

Политолог отметил, что на сегодняшний президент лично руководит освобождением Донбасса. По его словам, интеграция ДНР и ЛНР в состав России находится на личном контроле главы государства.

«Фактически референдум 2022 года стал продолжением решений, принятых народным большинством еще в 2014 году. Исторический процесс, начавшийся на Донбассе 11 мая 2014 года, нашел свое логическое завершение 4 октября 2022 года, когда ДНР и ЛНР воссоединились с Россией, стали частью большой российской семьи», — заключил Рудаков.

Напомним, 11 мая в ДНР и ЛНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации.