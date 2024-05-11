Депутат назвал эффективной работу Мишустина на посту премьер-министра

Правительство России и Госдума сверили часы для старта работы на новом этапе. Об этом, комментируя назначение Михаила Мишустина главой правительства РФ, заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

По его словам, правительство смогло существенно повысить эффективность госаппарата на всех уровнях за годы работы Мишустина на посту премьер-министра. Он добавил, что за это время удалось улучшить координацию ветвей власти, что положительно сказалось на развитии российской экономики и росте благополучия граждан.

Романов подчеркнул, что будущее правительство Мишустина приступит к работе в непростое для страны время. Он отметил, что кандидатуры его членов депутаты утвердят на ближайших заседаниях палаты.

«Утвердив вице-премьеров и министров, Госдума станет нести ответственность за решения нового кабинета. А потому парламент будет развивать сотрудничество с правительством и продолжит наращивать систему парламентского контроля, направленного на повышение эффективности управленческих решений и нормотворчества, укрепление финансовой дисциплины по всей вертикали власти», — написал парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат напомнил, что Мишустин также представил программу работы нового состава правительства, которая была основана на тезисах послания президента Федеральному собранию.

«Было заявлено о формировании новых подходов к решению поставленных главой государства задач с опорой на экономику предложений, технологический суверенитет, стратегию народосбережения, актуализацию системы развития регионов», — написал он.

При этом Романов подчеркнул, что именно граждане России задали эти национальные цели, в том числе в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«Приоритетом госполитики России на ближайшие годы является достижение установленной главой государства планки — к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — отметил парламентарий.

По его мнению, достижение этой цели оперативно скажется на повышении благосостояния россиян.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ.