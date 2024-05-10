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Политолог назвала преемственность и стабильность основами государственной политики

Политолог Линдигрин: Путин планирует сохранить костяк правительства

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин зашел на новый срок с четким планом развития страны, считает генеральный директор АНО «Институт региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Преемственность и стабильность стали сегодня, на мой взгляд, основами государственной политики. Президент четко понимает, куда идти и что необходимо делать. Михаил Мишустин хорошо справлялся с поставленными задачами, несмотря на беспрецедентно сложное время, выпавшее на его премьерство», — сказала она.

По словам Линдигрин, назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра логично, так как Путин ожидает, что поставленные задачи будут выполняться.

«Владимир Путин хочет видеть дальнейшую реализацию всех национальных проектов. Думаю, что президент планирует сохранить основной костяк кабинета, так как ни у него, ни у Госдумы, ни у Совета Федерации нет претензий к правительству Мишустина», — отметила политолог.

По мнению Линдигрин, Владимир Путин считает освоение собственного рынка и вытеснение значительной доли импорта за счет честной конкуренции основными задачами для нового правительства.

«Кроме того, на следующие шесть лет в России запланированы масштабные инвестиции в укрепление кадровой базы, промышленной и социальной сферы», — добавила она.

Линдигрин подчеркнула, что на защите своей кандидатуры перед депутатами Госдумы Михаил Мишустин обозначил основные направления дальнейшей работы, главной задачей которой является сбережение и повышение благосостояния российских граждан.

Напомним, ранее Михаил Мишустин официально стал новым премьер-министром России. Владимир Путин подписал указ о его назначении.

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