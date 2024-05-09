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Замглавы Иваново Алексей Михайлов арестован по делу о взятке

Замглавы Иваново Алексей Михайлов арестован по делу о получении взятки

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Shutterstock

Заместитель главы города Иваново Алексей Михайлов был арестован по делу о получении взятки. Об этом сообщает газета «Ивановские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Предположительно Михайлова арестовали за взятку», — указывается в публикации.

На рабочем месте и дома у чиновника уже провели обыски, а сам он в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. В Следственном управлении СК по Ивановской области эту информацию комментировать никак не стали.

Согласно информации издания, у Михайлова были проведены обыски дома и на рабочем месте.

До этого стало известно, что бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в качестве взятки бесплатно построили несколько объектов примерно на миллиард рублей. Такова версия следствия, которое считает, что суммарно подозреваемый «сэкономил» около 1 млрд рублей. СМИ выяснили, что откаты ушли в том числе на строительство загородной резиденции задержанного. Сам он отрицает вину, а защита пыталась на суде смягчить меру пресечения четырьмя пакетами с наградами военного.

Ранее суд арестовал на два месяца экс-министра транспорта Башкирии по делу о взятке.

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