Участницы проекта «Жены Героев» выступили в Самаре

В Самаре жены и мамы участников СВО исполнили песню «День Победы» на площади Куйбышева, сообщает пресс-служба проекта «Женя Героев».

Участницы проекта, жены и вдовы участников СВО, а также другие артисты присоединились к сводному хору.

«Дорогие жены и мамы участников спецоперации, я желаю вам терпения и сил дождаться своих близких. А те, кто не дождался, мы всегда будем с вами, не забудем подвиг ваших мужей и сыновей», — отметила автор проекта «Жены Героев», супруга командующего второй общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина.

После мероприятия жены участников СВО записали совместное видео, в котором поздравили всех с Днем Победы.