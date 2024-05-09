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Участницы проекта «Жены Героев» выступили в Самаре

В Самаре спели песню «День Победы»

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Проект «Жены Героев»

В Самаре жены и мамы участников СВО исполнили песню «День Победы» на площади Куйбышева, сообщает пресс-служба проекта «Женя Героев».

Участницы проекта, жены и вдовы участников СВО, а также другие артисты присоединились к сводному хору.

«Дорогие жены и мамы участников спецоперации, я желаю вам терпения и сил дождаться своих близких. А те, кто не дождался, мы всегда будем с вами, не забудем подвиг ваших мужей и сыновей», — отметила автор проекта «Жены Героев», супруга командующего второй общевойсковой гвардейской армией Екатерина Колотовкина.

После мероприятия жены участников СВО записали совместное видео, в котором поздравили всех с Днем Победы.

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