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Ассоциация ветеранов СВО провела «Бессмертный полк на передовой»

Участники СВО присоединились к акции «Бессмертный полк на передовой»

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Ассоциация ветеранов СВО

Ассоциация ветеранов СВО вместе с ООД «Бессмертный полк России» провели акцию «Бессмертный полк на передовой», сообщает пресс-служба ассоциации.

Волонтеры и члены ассоциации передали участникам СВО портреты их дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Сегодня плечом к плечу потомки солдат Великой Отечественной войны сражаются с возрождающимся нацизмом на территории Украины. Мы должны завершить разгром нацизма. Вся страна сплотилась вокруг нашей армии», — отметил председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

К акции присоединились не только действующие участники СВО, но и ветераны спецоперации.

Также бойцы, у которых нет возможности получить портреты своих родственников, записали видео со словами благодарности ветеранам.

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