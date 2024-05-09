В честь Дня Победы жители поселка Чаплынка в Каховском районе Херсонской области развернули 84-метровую георгиевскую ленту на центральной площади, сообщил Теlegram-канал «Главное в Херсоне».

84 — это код региона Херсонская область в Российской Федерации.

Акция собрала десятки жителей поселения. Волонтеры, молодежь, военные вышли с цветами, флагами России и копией знамени Победы, чтобы отпраздновать 9 мая.

Одна из жительниц рассказала журналистам, что считает 9 Мая самым светлым и большим праздником.

«Два моих дяди погибли за то, чтобы был мир, война закончилась. И сегодня Победа будет за нами!» — заявила она.