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В честь Дня Победы в Херсонской области развернули огромную георгиевскую ленту

Жители поселка Чаплынка развернули на площади 84-метровую георгиевскую ленту

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Телеграм-канал «Главное в Херсоне и области»

В честь Дня Победы жители поселка Чаплынка в Каховском районе Херсонской области развернули 84-метровую георгиевскую ленту на центральной площади, сообщил Теlegram-канал «Главное в Херсоне».

84 — это код региона Херсонская область в Российской Федерации.

Акция собрала десятки жителей поселения. Волонтеры, молодежь, военные вышли с цветами, флагами России и копией знамени Победы, чтобы отпраздновать 9 мая.

Одна из жительниц рассказала журналистам, что считает 9 Мая самым светлым и большим праздником.

«Два моих дяди погибли за то, чтобы был мир, война закончилась. И сегодня Победа будет за нами!» — заявила она.

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