Варшава выдала Киеву нелегально передшего границу украинца

Польские власти в порядке реадмиссии выдали Киеву нелегально перешедшего границу военнообязанного гражданина Украины. Об этом сообщает Западное управление украинской пограничной службы.

После того, как 31-летний житель Сумской области переплыл Западный Буг, он был задержан польскими правоохранительными органами. Затем его передали на украинскую сторону пограничникам Волынского отряда. На мужчину составили административный протокол за незаконное пересечение границы, а потом вручили ему повестку о призыве на военную службу.

До этого бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько заявил, что число молодых украинцев, не желающих воевать и уехавших за границу, достигает целой армии.

5 мая сообщалось, что министерство внутренних дел Германии отказалось выдавать украинским гражданам альтернативные документы, чтобы предотвратить их призыв на военную службу.

Ранее в Польше заявили, что издержки России на Украине «недостаточно высоки».