Сестре Алишера Усманова отказали в снятии санкций ЕС

Отказ Суда Европейского союза сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой в снятии санкций не был неожиданным. Об этом заявил политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, сообщает «Лента.ру».

По его мнению, самым вероятным является то, что суд рассматривал первоначальные основания для введения санкций в апреле 2022 года.

«То есть еще до того как Исмаилова, уже будучи исключенным бенефициаром трастов, добровольно и официально отказалась от получения любых выгод от них в будущем: даже если санкции с нее будут сняты. Это сугубо формальный фактор: события, произошедшие после оспариваемого события, не могут влиять на его рассмотрение», — уточнил Гращенков.

При этом политолог предположил, что в рамках следующего продления санкций Исмаилову возможно исключат из них. Гращенков считает это вероятным, поскольку суд уже будет учитывать отсутствие влияния снятие санкций с Исмаиловой на ее отношение к спорному имуществу.

Напомним, Исмаилова была включена в санкционный список Евросоюза 8 апреля 2022 года. Это произошло из-за ее близкой родственной связи с Усмановым. Как сообщает Reuters, Суд Европейского союза (ЕС) 8 мая отказал Исмаиловой в снятии санкций. Соответствующее решение опубликовано на его сайте.